Снег в Улан-Удэ добавил проблем городским трамваям

Всю прошедшую ночь два специальных вагона курсировали по трамвайным линиям, расчищая пути. Из-за снегопада все рельсы оказались в сугробах.

Выход городского электротранспорта с утра прошел по плану, сообщил центральный диспетчер и все трамваи на своих маршрутах. Тем не менее, из-за снега и ветра все стрелочные переводы расшплинтованы и перевод стрелок водителями трамваев осуществляется вручную.

- На подмогу путейцам пришла бригада энергослужбы. Общими силами они справились и трамваи вышли по расписанию, - рассказали в мэрии города.

Фото: Управление трамвая