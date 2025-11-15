Общество 15.11.2025 в 11:59
У коммунальщиков Улан-Удэ выдалась бессонная ночь
Пока города спал они чистили дороги от снега
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники Комбината всю прошедшую ночь боролись с последствиями снегопада, сообщают в мэрии города.
Городские улицы с вечера подсыпали пескоразбрасыватели. В 20:00 тротуары на Борсоева, пр. 50 лет
Октября, Октябрьской подметали трактора-щетки, после чего уехали на ул. Смолина, Сахъяновой, Ключевская и Мокрова.
В 22:00 снег с асфальта по всему городу начали убирать грейдеры. Мобильные бригады с начала снегопада дежурили на спусках и подъемах, вручную подсыпая проезжую часть.
На подъемах дежурили тягачи, чтобы помогать забуксовавшим машинам.
Фото: мэрия города
Тегиснег