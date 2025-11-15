У коммунальщиков Улан-Удэ выдалась бессонная ночь

Сотрудники Комбината всю прошедшую ночь боролись с последствиями снегопада, сообщают в мэрии города.Городские улицы с вечера подсыпали пескоразбрасыватели. В 20:00 тротуары на Борсоева, пр. 50 летОктября, Октябрьской подметали трактора-щетки, после чего уехали на ул. Смолина, Сахъяновой, Ключевская и Мокрова.В 22:00 снег с асфальта по всему городу начали убирать грейдеры. Мобильные бригады с начала снегопада дежурили на спусках и подъемах, вручную подсыпая проезжую часть.На подъемах дежурили тягачи, чтобы помогать забуксовавшим машинам.Фото: мэрия города