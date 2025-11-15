С 6 утра на дороги Улан-Удэ вышла вторая смена коммунальщиков

Все улицы Улан-Удэ непрерывно подсыпают пескоразбрасыватели, а ночью снег с асфальта по всему городу убирали грейдеры. С 6 утра сменились водители спецтехники и работа продолжилась. Она работает круглосуточно.

Вместе со снегоуборочными комплексами и дворниками ежедневно выходит 120 человек.

– Очень сильный ветер всю ночь постоянно заметал и заметает дороги, сила ветра достигала до 20 м/с. На очистку дорог были направлены все силы Комбината. Несколько КАМАЗов со снегоотвалами постоянно ездят по кольцу по главным магистралям. Грейдеры, погрузчики работают без остановки. На посыпку дорог ушло 665 тонн песка, вывезено 787 кубов снега, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Фото: мэрия города