Второй импортозамещенный самолет МС-21 долетел из Иркутска до Москвы

Второй опытный образец российского самолета МС-21 с отечественными комплектующими совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Полет длился 6 часов 15 минут и прошел в штатном режиме на высоте около 11 тысяч метров и скоростью 800 километров в час, сообщает портал Irk.ru со ссылкой на ПАО «ОАК».Андрей Воропаев, командир экипажа: — Самолет отработал на отлично. Все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме. Приземлились с остатком.В состав экипажа вошли летчики-испытатели Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также ведущие инженеры по летным испытаниям — бортовые операторы Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Теперь лайнер готовится к новому этапу — сертификационным испытаниям по программе импортозамещения, где к нему присоединится первый опытный образец МС-21.В апреле 2025 года самолет с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет над Иркутском. Серийное производство лайнеров планируют начать в 2026 году. При этом у авиакомпаний будет выбор между короткой и длинной версиями самолета. при этом Объединенная авиастроительная компания (ОАК, входит в структуру госкорпорации «Ростех») сократила предельную дальность полета самолета МС-21. Так максимальная дальность самолета составляет 3830 км, раньше она была на уровне 5100 км.Фото: loon.site