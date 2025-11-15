В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты

Россельхознадзор проверил соблюдение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании овощей и зерновых культур в Иркутской области. Специалисты взяли 239 проб огурцов, томатов, картофеля, моркови, капусты, зерновых, зернобобовых культур и почвы,сообщает Irk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Исследования провели эксперты Иркутского филиала НИИ защиты животных.Превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества пестицидов лямбда-цигалотрина зафиксировано в цветной и пекинской капусте. В 44 пробах огурцов обнаружено содержание ниже допустимых пределов процимидона – действующего вещества пестицида, не разрешенного к применению в России.Выявлены также действующие вещества пестицидов боскалид и мандипропамид — их применяли с нарушением регламентов. Следы боскалида обнаружены в тепличных томатах, мандипропамид – в пшенице. Применение пестицидов с этими действующими веществами запрещено.Производителям объявили предостережения. О нарушениях специалисты проинформировали Роспотребнадзор.«Наказание» довольно смешное, откровенно говоря и не слишком действенное. Поскольку никто не даст гарантии, что нарушения не прекратятся. В Бурятию также завозится немало продукции из иркутских тепличных комплексов.Фото: Номер один