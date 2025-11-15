Общество 15.11.2025 в 14:34

В Улан-Удэ ограничили въезд для фур

Это помогло избежать заторов в городе
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур

Работа сотрудников ГИБДД вчерашним вечером и прошедшей ночью, была ориентирована на работу с крупногабаритным транспортом. Благодаря введённым ограничениям движение фур в Улан-Удэ было существенно снижено. Это позволило избежать серьёзных транспортных заторов в период снегопада.

- Мы оперативно перенастроили работу после первого снегопада и усилили контроль за передвижением фур. Совместно с ГИБДД нам удалось избежать заторов, и работа по расчистке города продолжается в усиленном режиме, - сообщил Дмитрий Федоров Председатель Комитета городского хозяйства.

В городе продолжается активная уборка снега, в которой задействованы Комбинат по благоустройству, администрации районов и Комитет муниципального контроля. Специалисты ежедневно выезжают на придомовые территории, участки возле ТЦ и объектов экономики, контролируя качество очистки.

Фото: Номер один

Теги
снег

Все новости

В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
15.11.2025 в 14:34
В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты
15.11.2025 в 13:20
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
15.11.2025 в 13:05
Второй импортозамещенный самолет МС-21 долетел из Иркутска до Москвы
15.11.2025 в 12:56
С 6 утра на дороги Улан-Удэ вышла вторая смена коммунальщиков
15.11.2025 в 12:20
Что такое программа долгосрочных сбережений
15.11.2025 в 12:16
У коммунальщиков Улан-Удэ выдалась бессонная ночь
15.11.2025 в 11:59
Снег в Улан-Удэ добавил проблем городским трамваям
15.11.2025 в 11:44
В Бурятии 59-летний сельчанин сгорел в своем доме
15.11.2025 в 11:28
Тонны макулатуры получили вторую жизнь
15.11.2025 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты
«Местное и родное» оказалось с пестицидами
15.11.2025 в 13:20
Второй импортозамещенный самолет МС-21 долетел из Иркутска до Москвы
Однако дальность серийного образца будет меньше
15.11.2025 в 12:56
С 6 утра на дороги Улан-Удэ вышла вторая смена коммунальщиков
Техника работает круглосуточно
15.11.2025 в 12:20
Что такое программа долгосрочных сбережений
15.11.2025 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru