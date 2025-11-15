В Улан-Удэ ограничили въезд для фур

Работа сотрудников ГИБДД вчерашним вечером и прошедшей ночью, была ориентирована на работу с крупногабаритным транспортом. Благодаря введённым ограничениям движение фур в Улан-Удэ было существенно снижено. Это позволило избежать серьёзных транспортных заторов в период снегопада.

- Мы оперативно перенастроили работу после первого снегопада и усилили контроль за передвижением фур. Совместно с ГИБДД нам удалось избежать заторов, и работа по расчистке города продолжается в усиленном режиме, - сообщил Дмитрий Федоров Председатель Комитета городского хозяйства.

В городе продолжается активная уборка снега, в которой задействованы Комбинат по благоустройству, администрации районов и Комитет муниципального контроля. Специалисты ежедневно выезжают на придомовые территории, участки возле ТЦ и объектов экономики, контролируя качество очистки.

Фото: Номер один