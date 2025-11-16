На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов

На прямом эфире с главой Бурятии прозвучало очень много вопросов, связанных с транспортной сферой. По словам Алексея Цыденова, для ликвидации последствий снегопадов из республиканского дорожного фонда выделят порядка 82 млн рублей. В первую очередь, средства пойдут в муниципалитеты с наиболее сложными условиями: Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский и другие районы.

Жители отдаленных микрорайонов Улан-Удэ попросили улучшить работу общественного транспорта. Руководитель региона подчеркнул, что в этом году удалось закупить 30 новых муниципальных автобусов. Они выйдут на линию до конца ноября. Совместно с мэрией будет рассмотрено распределение транспорта по требуемым маршрутам.

«Мы давно уже для себя приняли ориентир развивать муниципальный транспорт. Да, это дорого, но это необходимо людям. В следующем году мы смотрим дополнительную закупку. Всего мы оценивали, нам нужно до 2030 года 450 автобусов купить», - сказал глава Бурятии.

А ситуацию с пробками в столице республики изменит строительство девяти путепроводов. Их возведут в рамках мастер-плана до 2030 года. Это позволит снизить нагрузку на дороги в пиковый период.

«Мы уже сейчас ведем проектирование, в следующем году начнем строить путепровод в Стеклозаводе, это, по сути, альтернатива переезду на Элеваторе. В следующем году начинаем строить Читинский путепровод. Путепровод в Вахмистрово и Горьком в ближайших планах. В следующем году мы уже выделили финансирование на проектирование, а в 2027 году начнется строительство», - отметил Алексей Цыденов.

Также путепроводы возведут в поселках Комушка, Южный, Почтовый и на проспекте Автомобилистов. И в пригороде – в поселках Онохой и Заиграево.

Кроме того, стало известно, что для полетов из северных районов Бурятии рассчитают новый субсидированный тариф. Напомним, после того, как «Ангару» лишили лицензии, стали летать самолеты «ИрАэро».

«Начали новую конкурсную процедуру, в рамках него РСТ считает новый тариф. До конца ноября должно уже всё состояться. Уже в декабре полетим по новым тарифам», - подчеркнул Алексей Цыденов.