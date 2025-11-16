Общество 16.11.2025 в 13:29

Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем

Важный символ памяти о воинах снова на месте
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

Важный символ памяти о воинах снова на месте: бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под поселком Мангуш Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Флаги нашей республики, а также Тывы и Якутии уже развеваются рядом. Скоро к ним присоединятся флаги Забайкальского края, Калмыкии и Иркутской области.

«Как наши парни вместе выполняют боевые задачи, так же вместе они хранят традиции, поддержку и взаимное уважение. Параллельно мы прорабатываем вопрос постоянной установки субургана. Совместно с коллегами из Забайкальского края рассматриваем несколько вариантов подходящих площадок, где памятник сможет быть размещён правильно – с соблюдением всех требований и согласований. Спасибо всем, кто вкладывает силы в это важное и духовное дело. ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ», - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, ранее буддийский субурган осквернили вандалы: неизвестные сняли флаги бригад и регионов, молитвенные барабаны и украли деньги.

Теги
субурган мангуш

Все новости

Иркутские самолеты покажут в Дубае
16.11.2025 в 14:04
Двум золотым медалисткам из Бурятии грозит тюрьма
16.11.2025 в 13:59
Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем
16.11.2025 в 13:29
Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню
16.11.2025 в 13:05
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
16.11.2025 в 12:26
На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов
16.11.2025 в 11:52
В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
16.11.2025 в 11:14
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
16.11.2025 в 11:01
В Россию возвращаются 90-е
16.11.2025 в 10:25
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
16.11.2025 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню
Депутат округа и родительская общественность поддержали инициативу
16.11.2025 в 13:05
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
Ушел из жизни Александр Хамнагдаев
16.11.2025 в 12:26
На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов
Они появятся до конца ноября
16.11.2025 в 11:52
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
Алексей Цыденов ответил на вопросы в ходе прямого эфира
16.11.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru