Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем

Важный символ памяти о воинах снова на месте: бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под поселком Мангуш Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Флаги нашей республики, а также Тывы и Якутии уже развеваются рядом. Скоро к ним присоединятся флаги Забайкальского края, Калмыкии и Иркутской области.

«Как наши парни вместе выполняют боевые задачи, так же вместе они хранят традиции, поддержку и взаимное уважение. Параллельно мы прорабатываем вопрос постоянной установки субургана. Совместно с коллегами из Забайкальского края рассматриваем несколько вариантов подходящих площадок, где памятник сможет быть размещён правильно – с соблюдением всех требований и согласований. Спасибо всем, кто вкладывает силы в это важное и духовное дело. ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ», - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, ранее буддийский субурган осквернили вандалы: неизвестные сняли флаги бригад и регионов, молитвенные барабаны и украли деньги.