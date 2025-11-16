Общество 16.11.2025 в 13:05

Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню

Депутат округа и родительская общественность поддержали инициативу
A- A+
Текст: Карина Перова
Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню
Фото: пресс-служба горсовета Улан-Удэ

Школа № 63 Улан-Удэ станет одной из первых в городе, где запустят вариативное меню для учащихся и сотрудников нового корпуса образовательного учреждения. Модель «еда с раздачи» позволит учесть вкусовые предпочтения детей.

Инициатива была поддержана родительской общественностью на собрании 13 ноября. В обсуждении приняли участие представители руководства школы и депутат горсовета по 19-му округу Намсарай Тушинов.

«Важно, чтобы еда в школе была не только полезной, но и вызывала интерес, радость и желание возвращаться в столовую снова», - прокомментировало руководство школы.

Ранее председатель комитета по образованию администрации города Анна Батурина отмечала, что такое меню планируют ввести во всех школах столицы Бурятии. Опыт перенимают у Казани.

Теги
вариативное меню школа

Все новости

Иркутские самолеты покажут в Дубае
16.11.2025 в 14:04
Двум золотым медалисткам из Бурятии грозит тюрьма
16.11.2025 в 13:59
Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем
16.11.2025 в 13:29
Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню
16.11.2025 в 13:05
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
16.11.2025 в 12:26
На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов
16.11.2025 в 11:52
В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
16.11.2025 в 11:14
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
16.11.2025 в 11:01
В Россию возвращаются 90-е
16.11.2025 в 10:25
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
16.11.2025 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Бурятские бойцы восстановили сэргэ и хурдэ у субургана под Мангушем
Важный символ памяти о воинах снова на месте
16.11.2025 в 13:29
В Бурятии не стало заслуженного тренера по стрельбе из лука
Ушел из жизни Александр Хамнагдаев
16.11.2025 в 12:26
На дороги Улан-Удэ выйдут 30 новых автобусов
Они появятся до конца ноября
16.11.2025 в 11:52
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
Алексей Цыденов ответил на вопросы в ходе прямого эфира
16.11.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru