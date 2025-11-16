Одна из школ Улан-Удэ перейдет на вариативное меню

Школа № 63 Улан-Удэ станет одной из первых в городе, где запустят вариативное меню для учащихся и сотрудников нового корпуса образовательного учреждения. Модель «еда с раздачи» позволит учесть вкусовые предпочтения детей.

Инициатива была поддержана родительской общественностью на собрании 13 ноября. В обсуждении приняли участие представители руководства школы и депутат горсовета по 19-му округу Намсарай Тушинов.

«Важно, чтобы еда в школе была не только полезной, но и вызывала интерес, радость и желание возвращаться в столовую снова», - прокомментировало руководство школы.

Ранее председатель комитета по образованию администрации города Анна Батурина отмечала, что такое меню планируют ввести во всех школах столицы Бурятии. Опыт перенимают у Казани.