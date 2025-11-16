Общество 16.11.2025 в 14:46
Сотрудникам дома-интерната в Бурятии зажали зарплаты на полмиллиона
Без выплат остался 41 человек
Текст: Карина Перова
В Кабанском районе Бурятии прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере оплаты труда в Посольском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Выяснилось, что при расчете зарплаты в минимальный размер включалась доплата за работу во вредных условиях труда, что противоречит требований законодательства.
«Прокуратура района с целью устранения выявленных нарушений закона внесла представление директору учреждения, по результатам рассмотрения которого 41 работнику произведен перерасчет заработной платы на сумму более 500 тыс. руб.», - отметили в прокуратуре республики.