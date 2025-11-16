Общество 16.11.2025 в 15:11

В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ

Там увековечили память Татьяны Эрдынеевой
Текст: Карина Перова
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой

Накануне в Мухоршибирском районе Бурятии торжественно открыли мемориальную доску в честь экс-главного врача центральной районной больницы, заслуженного врача РБ, отличника здравоохранения РФ Татьяны Дашабыловны Эрдынеевой.

Она родилась и выросла в Мухоршибирском районе. Получив образование в Томском медицинском институте, всю жизнь посвятила служению своим землякам. Начиная с должности районного педиатра, она коренным образом изменила систему детского здравоохранения в районе. По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, именно при Татьяне Эрдынеевой были внедрены современные стандарты выхаживания новорожденных, открыты палаты реанимации и интенсивной терапии, а показатели детской смертности значительно снизились.

Специалист возглавила Мухоршибирскую ЦРБ в 2018 году. Она укрепила материальную базу учреждения, а во время пандемию COVID-19 сплотила коллектив и организовала работу так, что больница выстояла, обеспечив вакцинацию и лечение тысячам пациентов.

Также Татьяна Дашабыловна внесла вклад в развитие профилактической медицины – в открытие отделения медицинской профилактики и организацию «Школ здоровья».

«Даже в период тяжелой болезни она оставалась на своем посту, черпая силы в любимой работе. Её требовательность, глубочайшие знания и готовность поддержать каждого навсегда останутся в памяти всех, кому посчастливилось с ней работать. Татьяна Дашабыловна была человеком огромной силы духа и беззаветной преданности своему делу. Её наследие продолжает служить людям», - прокомментировала Евгения Лудупова.

