Общество 17.11.2025 в 09:48

На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей

В борьбе со снегопадами республиканские власти готовы помогать и Улан-Удэ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
В минувшую субботу глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира ответил на многочисленные вопросы жителей республики. Одним из первых прозвучал вопрос о проблеме расчистки дорог в районах – не везде для этого есть спецтехника и финансовые средства.

Глава Бурятии наличие проблемы признал.

- Понимаем, что в районах сложная ситуация. Сегодня, буквально на днях, мы приняли решение помочь районам, мы сейчас перераспределим в рамках республиканского дорожного фонда немного средств, порядка 82 миллионов, в районы непосредственно для того, чтобы обеспечить борьбу с последствиями снегопада. Больше пойдет в районы в зависимости от объемов снега, это, во-первых, Прибайкальский район, это Кабанский район, Баргузинский, - сказал Алексей Цыденов.

В борьбе со снегопадами республиканские власти готовы помогать и Улан-Удэ.

- Мы готовы поддерживать. У нас есть техника, которая работает на региональных дорогах, есть подрядчики, которые работают на региональных дорогах. Их можно привлекать в таких случаях. Но сыпать песок, когда снега нет, без снегопада, на чистую дорогу, во-первых, его быстро разносят, а во-вторых, когда сверху снег падает, накатывает, уже не то. То есть сыпать песок нужно в моменте, когда он нужен. А в моменте, когда он нужен, уже получается, что встаём. И когда самые первые коллапсы были, с Игорем Юрьевичем (Шутенковым – прим. авт.) разговаривали, там проблема была – подъехать. То есть техника есть, но через весь город подъехать к месту затора сложно, потому что уже затор. Это, конечно, не оптимальная ситуация, и повышать оперативность, эффективность реагирования, безусловно, надо. И обновлять технику городскую тоже надо, с городом над этим работаем. Но в целом, повторюсь, готовы и финансово, и техникой поддерживать, помогать и районам, и городу для того, чтобы реагировать и наиболее оперативно обеспечивать нормальный проезд, - рассказал глава Бурятии.
Теги
дорога

Все новости

В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
17.11.2025 в 10:18
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
17.11.2025 в 10:11
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
17.11.2025 в 10:00
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
17.11.2025 в 09:48
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
17.11.2025 в 09:34
87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч
17.11.2025 в 09:06
Неисправный электросчетчик
17.11.2025 в 09:00
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу
17.11.2025 в 08:50
В селе Бурятии прорвало дамбу
16.11.2025 в 16:21
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
16.11.2025 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
Ей вернут деньги, которые «утекли» аферистке из Ставрополья
17.11.2025 в 10:00
Неисправный электросчетчик
Куда обращаться?
17.11.2025 в 09:00
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
Там увековечили память Татьяны Эрдынеевой
16.11.2025 в 15:11
Сотрудникам дома-интерната в Бурятии зажали зарплаты на полмиллиона
Без выплат остался 41 человек
16.11.2025 в 14:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru