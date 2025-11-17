На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей

В минувшую субботу глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира ответил на многочисленные вопросы жителей республики. Одним из первых прозвучал вопрос о проблеме расчистки дорог в районах – не везде для этого есть спецтехника и финансовые средства.Глава Бурятии наличие проблемы признал.- Понимаем, что в районах сложная ситуация. Сегодня, буквально на днях, мы приняли решение помочь районам, мы сейчас перераспределим в рамках республиканского дорожного фонда немного средств, порядка 82 миллионов, в районы непосредственно для того, чтобы обеспечить борьбу с последствиями снегопада. Больше пойдет в районы в зависимости от объемов снега, это, во-первых, Прибайкальский район, это Кабанский район, Баргузинский, - сказал Алексей Цыденов.В борьбе со снегопадами республиканские власти готовы помогать и Улан-Удэ.- Мы готовы поддерживать. У нас есть техника, которая работает на региональных дорогах, есть подрядчики, которые работают на региональных дорогах. Их можно привлекать в таких случаях. Но сыпать песок, когда снега нет, без снегопада, на чистую дорогу, во-первых, его быстро разносят, а во-вторых, когда сверху снег падает, накатывает, уже не то. То есть сыпать песок нужно в моменте, когда он нужен. А в моменте, когда он нужен, уже получается, что встаём. И когда самые первые коллапсы были, с Игорем Юрьевичем (Шутенковым – прим. авт.) разговаривали, там проблема была – подъехать. То есть техника есть, но через весь город подъехать к месту затора сложно, потому что уже затор. Это, конечно, не оптимальная ситуация, и повышать оперативность, эффективность реагирования, безусловно, надо. И обновлять технику городскую тоже надо, с городом над этим работаем. Но в целом, повторюсь, готовы и финансово, и техникой поддерживать, помогать и районам, и городу для того, чтобы реагировать и наиболее оперативно обеспечивать нормальный проезд, - рассказал глава Бурятии.