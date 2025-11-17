Общество 17.11.2025 в 10:00

Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера

Ей вернут деньги, которые «утекли» аферистке из Ставрополья
Текст: Карина Перова
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
Фото: архив «Номер один»

Еще одной пенсионерке из Бурятии помогли вернуть деньги, которые она перевела мошенникам. Жительница Закаменского района стала жертвой аферистов в ноябре прошлого года.

Телефонный жулик убедил ее инвестировать накопленные сбережения в криптовалюту. Пожилая женщина доверилась и перечислила на указанный злоумышленником счет 2,4 млн рублей.

Во время предварительного расследования удалось установить личность владельца банковского счета. Дроппером оказалась жительница Ставропольского края.

«В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Георгиевский районный суд Ставропольского края с иском о взыскании с дроппера неосновательного обогащения. Суд удовлетворил исковые требования», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что таким же образом помогли вернуть свои «кровные» жительницам Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Их деньги поступили на счет дропперов из Воронежской и Тульской областей.

мошенничество

Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
