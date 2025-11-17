Общество 17.11.2025 в 10:33

Глава Бурятии: «ЖК «Мегаполис» держим на контроле»

Алексей Цыденов пообещал не допустить появления новых обманутых дольщиков
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот презентации
Ситуацию с ЖК «Мегаполис» прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира в минувшую субботу.

«Больше тысячи семей находятся в подвешенном состоянии. Согласно первоначальному сроку, указанному в разрешении на строительство, первая очередь должна была быть сдана в феврале 2023 года. Но сейчас не видно никаких перспектив. Какая реальная ситуация сейчас?», - задали вопрос главе.

По словам Алексея Цыденова, он держит этот проект на контроле.

- «Мегаполис» возводится в несколько очередей. Первая очередь – это то, что мы финансируем, это арендное жилье. По арендному жилью проект заканчивается, мы до февраля ориентируемся, что его уже получим, соответственно, полный расчет у застройщика будет. И, скажем так, ему станет полегче для того, чтобы реализовывать остальные очереди. Сегодня есть договоренность со Сбером, пока им не открыли еще финансирование, но ожидаем, что в ближайшее время все-таки откроют, поскольку все согласительные процедуры завершились. И это в том числе связано с тем, что у нас сдвинулась тема с арендным жильем, появилось доверие, что подрядчик все-таки может закончить. Поэтому мы контролируем не только то, чтобы он закончил, но и чтобы сроки не были растянуты, - рассказал руководитель республики.

Как добавил Алексей Цыденов, не так давно застройщик написал письмо о том, что он переносит все на 2027 год. 

- Провели работу с застройщиком, чтобы это был не 2027 год, а 2026 год. Подчеркну, тема недопущения возникновения новых дольщиков на особом контроле, поэтому мы в любом случае совместными усилиями этот проект доведем. Пусть он даже и внебюджетный, пусть это не за счет бюджета строятся квартиры, но это такая ответственность, чтобы люди не остались обмануты. Поэтому мы с банком сами общаемся, с ДОМ.РФ, со Сбером. Я в ДОМ.РФ меньше месяца назад летал, разговаривал. Поэтому проект доведем. Вариантов не довести – нет, поэтому доведем, - заверил глава Бурятии.
