Общество 17.11.2025 в 10:47

В Улан-Удэ срезают шишки

Снежные наросты убирают грейдеры
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

На дорогах Улан-Удэ от снежных «шишек», наростов и валов избавляются по ночам. Проезжую часть приводят в порядок с помощью грейдеров.

Как отметили в мэрии, коммунальщики очистили пр. 50-летия Октября, ул. Бабушкина, Куйбышева, Толстого, Воровского, Ермаковского, Коммунистическая, Терешковой, Боевая, пр. Строителей, Николая Петрова, Лимонова, Селенгинский мост.

В комбинате по благоустройству добавили, что весь снег, который счищает грейдер, грузится снегопогрузчиком в самосвалы и вывозится на снегоотвалы. Тракторы-щётки подчищают асфальт после грейдеров.

Сообщить о «шишках» на дорогах можно в чат-бот @dispmbukbu_bot

