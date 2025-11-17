Бурятия борется с дефицитом врачей

Вопрос нехватки врачей и, в частности, узких специалистов был поднят во время эфира с главой Бурятии в минувшую субботу. Как заверил Алексей Цыденов, работа по решению данной проблемы в республике не прекращается.- Мы серьезно увеличили целевую подготовку. Мы начали это несколько лет назад. В этом году был первый выпуск нашей целевой подготовки. В этом году мы разом получили 200 врачей, почти 600 средних медицинских работников. У нас такого разового прибытия не было, говорят, за 20 лет. При этом сегодня у нас учатся 1300 врачей «целевиков». Это не средний медицинский персонал, это врачи, 1500 – средний медицинский персонал. То есть у нас 2800 медицинских работников сегодня на целевых договорах с республикой учатся, это они учатся и здесь, и в Чите, и в Иркутске, и в Томске. То есть мы по «целевикам» работаем, - рассказал глава Бурятии.Также в районах для врачей начали строить жилье.- Работает у нас программа «100 домов для врачей», уже 60 врачей заключили договоры. «100 домов для врачей» – это мы полностью субсидируем ипотечные платежи. Человек берет в ипотеку дом, а мы полностью ипотечные платежи, процентные платежи покрываем полностью за счет бюджета. 64 квартиры в конце прошлого и в этом году у нас по Дальневосточной президентской субсидии построено, это все на селе. 12 домов мы построили по программе минсельхоза России, это все для специалистов в районах. То есть, помимо того, что целевую подготовку расширили, мы еще и пошли на создание условий для жизни, - отметил Алексей Цыденов.В решении проблемы дефицита врачей должен помочь и строящийся в Улан-Удэ кампус.- Кампус, который сегодня строим, в нем будет якорный медицинский институт. Мы в рамках кампуса, он межвузовский, там все будут: и инженерные, и гуманитарные специальности, у нас все вузы там объединяются, но якорный там будет медицинский институт. И мы повышаем количество мест для врачей, качество обучения с применением новых технологий и так далее. И мы создаем у себя в республике базовые условия для выпуска большего количества квалифицированных врачей. То есть мы меньше будем бегать по соседним регионам, больше выпускать у себя. Сейчас в БГУ уже медицинский институт есть, он работает, хорошо работает, но мы его будем увеличивать, развивать, потому что понимаем, что врачи нужны всегда, - сказал руководитель региона.