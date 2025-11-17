В Госдуме россиянам предложили выходить на пенсию на десять лет позже

С приближением выборов депутаты Госдумы заполонили информпространство инициативами и запретами. Некоторые весьма странные и невыгодные для будущих пенсионеров. Например, добровольно отказаться от пенсии, когда наступает срок (к 60-65 годам). Якобы это даст увеличение пенсии в будущем. Когда людям станет по 70-75 лет. По словам депутата Светланы Бессараб, «гражданин, если решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию». Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза». Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

«Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить - или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше», - сказала депутат.

Выгода для пенсионного фонда очевидна – смертность после 70 лет резко увеличивается, а часть мужчин вообще может не дожить до этого счастливого времени, когда они смогут получать повышенную пенсию. Да и на что жить людям с 65 до 75 лет, инициативный депутат не пояснила.