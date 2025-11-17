С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям

С начала года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ пресекли незаконную деятельность шестнадцати подпольных игорных заведений.

Всего полицейские изъяли 880 единиц игорного оборудования: 41 игровой автомат, 382 монитора, 402 системных блока, 6 покерных столов, 1 рулетку, 21 сотовый телефон, 11 купюроприемников, 3 ноутбука, 1 планшет, 3 роутера, 5 маршрутизаторов, оптические мышки, видеодомофон, 4 видеорегистратора и деньги – более 500 тысяч рублей.

Было заведено восемь «уголовок». Шесть уголовных дел направили в суд – в отношении 25 человек, организовавших и проводивших азартные игры. В том числе в отношении двух организованных преступных групп, которые получили от своей незаконной деятельности свыше 8 млн рублей дохода. Судом наложен арест на общую сумму около 4,5 млн рублей.

Кроме того, расследуется уголовное дело по трем эпизодам в отношении 11 активных участников одной ОПГ. Они занимались незаконной игорной деятельностью с помощью сети Интернет в трех подпольных игорных заведениях в столице Бурятии.

«В 2025 году по инициативе УЭБиПК МВД по Республике Бурятия подано и удовлетворено одно исковое заявление об уничтожении ранее изъятого игорного оборудования», - добавили в полиции республики.