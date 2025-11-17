Общество 17.11.2025 в 11:41

С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям

Полицейские изъяли 880 единиц игорного оборудования
A- A+
Текст: Карина Перова
С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям
Фото: МВД по Бурятии

С начала года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ пресекли незаконную деятельность шестнадцати подпольных игорных заведений.

Всего полицейские изъяли 880 единиц игорного оборудования: 41 игровой автомат, 382 монитора, 402 системных блока, 6 покерных столов, 1 рулетку, 21 сотовый телефон, 11 купюроприемников, 3 ноутбука, 1 планшет, 3 роутера, 5 маршрутизаторов, оптические мышки, видеодомофон, 4 видеорегистратора и деньги – более 500 тысяч рублей.

Было заведено восемь «уголовок». Шесть уголовных дел направили в суд – в отношении 25 человек, организовавших и проводивших азартные игры. В том числе в отношении двух организованных преступных групп, которые получили от своей незаконной деятельности свыше 8 млн рублей дохода. Судом наложен арест на общую сумму около 4,5 млн рублей.

Кроме того, расследуется уголовное дело по трем эпизодам в отношении 11 активных участников одной ОПГ. Они занимались незаконной игорной деятельностью с помощью сети Интернет в трех подпольных игорных заведениях в столице Бурятии.

«В 2025 году по инициативе УЭБиПК МВД по Республике Бурятия подано и удовлетворено одно исковое заявление об уничтожении ранее изъятого игорного оборудования», - добавили в полиции республики.

Теги
игорные заведения незаконный бизнес МВД

Все новости

Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении
17.11.2025 в 11:52
С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям
17.11.2025 в 11:41
ТЭЦ-2 спасет Бурятию от энергетического голода
17.11.2025 в 11:31
В Госдуме россиянам предложили выходить на пенсию на десять лет позже
17.11.2025 в 11:24
На трассе в Бурятии иномарка врезалась в поклонный крест
17.11.2025 в 11:06
Бурятия борется с дефицитом врачей
17.11.2025 в 11:04
В Улан-Удэ срезают шишки
17.11.2025 в 10:47
В Бурятии тушили пожар на бывшей швейной фабрике
17.11.2025 в 10:36
Глава Бурятии: «ЖК «Мегаполис» держим на контроле»
17.11.2025 в 10:33
В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
17.11.2025 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении
Суд в Якутии отказал пенсионерке, продавшей жилье под влиянием мошенников
17.11.2025 в 11:52
В Госдуме россиянам предложили выходить на пенсию на десять лет позже
Поработать без пенсии предложено до 75 лет
17.11.2025 в 11:24
Бурятия борется с дефицитом врачей
Для его ликвидации задействован целый комплекс мер
17.11.2025 в 11:04
В Улан-Удэ срезают шишки
Снежные наросты убирают грейдеры
17.11.2025 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru