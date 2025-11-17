По просьбам горожан в Улан-Удэ появился «Сквер Фрунзе»

В Улан-Удэ на улице Фрунзе рядом с детским садом №57 «Белочка» провели ряд работ и создали комфортную и современную зону отдыха для жителей микрорайона. Дизайн-проект был разработан архитектором Ильиным Д.С.

- Решение о создании сквера было принято по многочисленным обращениям местных жителей, которые отмечали необходимость появления удобной прогулочной зоны и мест для спокойного отдыха. Проектом предусмотрели устройство пешеходных дорожек из брусчатки, покрытие из резиновой крошки на детских и спортивных площадках, озеленение территории, установка современного освещения, монтаж поливочного водопровода и видеонаблюдение, - рассказали в Комитете городского хозяйства.

Особое внимание уделено созданию стел со сменной тематикой. Они позволят регулярно обновлять информационные материалы о трудовых подвигах жителей Улан-Удэ и о значимых страницах предприятий города — ЛВРЗ, Авиазавода и других.

Фото: Комитет городского хозяйства