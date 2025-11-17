Банк названивал жителю Бурятии более 16 раз в неделю

Уроженец Джидинского района пожаловался в УФССП по Бурятии на банк, который названивал ему более двух раз в сутки и более 16 раз в неделю. Организация так пыталась взыскать с мужчины просроченную задолженность.

Выяснилось, что сельчанин написал заявление с требованием общаться по поводу его кредитной задолженности только с его представителем. Однако банк продолжал навязчиво звонить мужчине, таким образом оказывая психологическое давление и нарушая неприкосновенность частной жизни.

По закону представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники.

«Проведенная проверка подтвердила указанные нарушения. Специалисты составили протокол об административной ответственности. Кредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей», - отметили в службе судебных приставов республики.