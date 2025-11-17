Общество 17.11.2025 в 12:43

МТС и Байкальский музей СО РАН объединили усилия для изучения нерпы на Ушканьих островах

Высокоскоростной канал связи позволит наблюдать за жизнью и поведением животных
Текст: Андрей Константинов
МТС и Байкальский музей СО РАН объединили усилия для изучения нерпы на Ушканьих островах
Фото: freepik.com
МТС усилила сеть передачи данных на Ушканьих островах, расположенных в средней части Байкала — одного из главных мест обитания байкальской нерпы. Как сообщили в пресс-службе компании, высокоскоростной канал связи, построенный в том числе на базе телеком-инфраструктуры МТС в Бурятии, позволит Байкальскому музею СО РАН в улучшенном качестве наблюдать за жизнью и поведением животных в научных целях, а также вести онлайн-трансляцию с лежбищ на сайте музея с помощью видеокамер, установленных на островах.

Специалисты МТС построили беспроводной канал связи, протяженностью более 100 км и увеличили пропускную способность сети передачи данных, что существенно повысило уровень и надежность интернет-сигнала между музеем и Ушканьими островами. Установленное телеком-оборудование в дальнейшем позволит подключить дополнительные видеокамеры мониторинга к диким лежбищам и другим объектам заповедника с последующей передачей видеопотока на сайт музея, в социальные сети и другие медиаплатформы.

Кроме того, сотрудники Байкальского музея могут более детально обрабатывать полученный видео материал в научных целях. В фонде музея, на основе многолетних наблюдений, уже создано более 30 научно-исследовательских работ о байкальском эндемике. Теперь научные сотрудники смогут более пристально наблюдать за линькой нерпы, активностью в течение дня, а также отслеживать репродуктивный период и состояние здоровья. Все видеотрансляции также хранятся в электронном архиве музея. Кроме этого, видеотрансляция может помогать отслеживать нарушителей при несанкционированном доступе на территорию Ушканьих островов. 

«Из-за отдаленности объекта наблюдения от основной телеком-инфраструктуры было задействовано технологическое решение на основе беспроводного сигнала связи. При этом, усиленная сеть МТС устойчива к суровым климатическим условиям нашего региона. Так называемым интернет-донором, который обеспечивает трафик, стала одна из наших самых высоких базовых станций, которая расположена в селе Турка на Байкале. Байкальский музей получил возможность реализовать проекты, связанные с трансляцией качественного видео, и самое главное – расширить границы научных исследований, которые помогут сохранению популяции нашего байкальского эндемика», — комментирует директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«Использование цифровых решений МТС позволит нам значительно повысить уровень удаленного мониторинга за байкальскими нерпами. На данный момент наш проект круглогодичного наблюдения за местом обитания эндемика, в отдаленном от «большой земли» месте, является эксклюзивным и направлен на исследование и сохранение животных на особо охраняемой территории. Цель проекта - наблюдение за природными процессами, особенностями обитания флоры и фауны Байкала, погоды и климата в удаленном режиме, без нарушения природных процессов. Мы планируем расширять и масштабировать проект, чтобы наших нерпочек и других обитателей все интересующиеся могли увидеть онлайн, а научные сотрудники могли собирать ценную информацию о поведении животных без вмешательства человека», — отметил директор Байкальского музея СО РАН Александр Купчинский.
