Общество 17.11.2025 в 13:00
Врачи спасли девочку весом в 950 граммов, включая ей колыбельную от мамы
Женщина родила на 28-й неделе беременности
Текст: КП-Новосибирск
Она готовила праздничный ужин. Дома пахло тортом. День был особенным — годовщина с мужем. Но торжеству не суждено было состояться… У Анастасии Ростовцевой, жительницы новосибирского пригорода Искитима, стало резко подниматься давление… Она была беременна...
— В тот вечер абсолютно неожиданно с мужем обнаружили, что мое давление превышает 170, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия. — При этом я не чувствовала ничего, мне было хорошо. А пока на скорой меня везли в перинатальный центр, давление подскочило уже до 210.
Врачи действовали молниеносно. Решение об экстренной операции, наркоз. Мир погрузился в туман.
— Я очнулась, и мне сказали: «Вы родили девочку». А у меня в голове был только один вопрос: «Как? Я же ничего не делала».
Так, 1 октября, на 28-й неделе беременности, на свет появилась Дарина. Вес 950 граммов, словно небольшая кукла. Ее жизнь началась в инкубаторе, под присмотром умных аппаратов и заботливых врачей.
Первая встреча матери с ребенком была сложной. Анастасия сама едва стояла на ногах.
— Я подхожу к боксу, где дочка, и понимаю: это мой ребенок, надо что-то делать. Надо как-то бороться. А у самой сил нет.
Да и как бороться, когда нельзя прикоснуться, обнять, укачать? А если вскоре разделяет и расстояние? Дело в том, что маму выписали лечиться домой, а девочка осталась лежать в реанимации. Ответ тогда нашли врачи. Они предложили маме записать свой голос.
— Если мама не может долго быть рядом, мы просим записать ее песню или сказку для ребенка, — говорит Юлия Курносова, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального центра.
— Мы включали записи с помощью колонки. Например, одна мама записала ребеночку сказку «Каша из топора». А вот Анастасия записала Дарине колыбельную Умки.
Выбор Анастасии был интуитивным. Песня нужна была какая-то очень спокойная, добрая, мелодичная.
— На ум пришла колыбельная Умки, я долго не выбирала, — вспоминает мама. - Напевала сипло, в полсилы. Потому что без голоса, сама была на искусственной вентиляции легких, и из-за трубки во рту саднило горло...
Потерю голоса Анастасии компенсировало профессиональное мастерство, она — певица.
Тихий голос мамы, напевающий о снежных просторах, словно одеялом укутывал хрупкую девочку. Медсестры потом признавались: «сами заслушивались».
Мама в пригороде, ребенок — в Новосибирске, в реанимации, куда с улицы не пускали. Но каждый день кто-то из родных совершал путешествие в больницу с бесценным грузом — материнским молоком.
— Организм перестал вырабатывать молоко практически совсем, — с грустью рассказывает Анастасия. — Но я до последнего, по капле, по капле сцеживала... Потому что Дариночке требовались хотя бы миллилитры молока.
Каждую «посылку» сопровождала записка «Дариночка, кушай хорошо, мама старается». Или: «Расти, будешь усы кошке выдирать, мы тебя ждем». Медсестры читали послания девочке вслух.
День за днем на маминых песнях и молоке девочка крепла, набирала вес и ее перевели из реанимации в палату. А родителям пообещали: приезжайте, дадим наконец-то на руки. Но матери мешала новая преграда - коронавирус.
- Вместо меня тогда приехал муж. Поэтому самым первым Дарину на руки взял папа, — с теплом говорит Анастасия. — Он был здоров, бодр, сдал анализы. А я смогла обнять ее только спустя шесть дней, когда тесты показали - здорова.
Этот сложный период длиной в месяцы - позади. Сейчас Дарине три года, она ничем не уступает сверстникам. Маленькая девочка победила благодаря мастерству врачей, колыбельной про медвежонка, каплям молока, которые привозили из другого города, и силе слов, написанных на маленьких клочках бумаги: «Мы тебя ждем. Ты справишься».
