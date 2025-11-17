Общество 17.11.2025 в 13:19

Жители Бурятии пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой

Родители заявили, что у их чад после таких обедов болят животы
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии родителей не устроило питание в столовой Баргузинской школы. Жители пожаловались, что их детей кормят сладким пюре, вероятно, из замороженного картофеля. По словам сельчан, у школьников после таких обедов болят животы.

Директор общеобразовательного учреждения Алексей Молчанов заявил, что поставка овощей и фруктов в школу осуществляется по действующему контракту. Он заверил, что каждое наименование продуктов проходит обязательную проверку качества. И поставщик предоставляет соответствующие сертификаты качества.

«В школе ежедневно работает бракеражная комиссия, которая контролирует органолептические показатели готовой горячей пищи. На сегодняшний день обращений от детей с жалобами на боли в животе или другие недомогания, связанные с питанием, не зарегистрировано», - прокомментировал Алексей Молчанов.

Директор добавил: с замечаниями или вопросами, связанными с питанием детей, можно обращаться в администрацию школы или к членам родительской комиссии по контролю за горячим питанием.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Гурульбинской школе ребенок обнаружил в еде таракана. Однако проверяющие никаких насекомых в пищеблоке не нашли.

школьное питание

