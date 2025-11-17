Общество 17.11.2025 в 14:55

Студентка из Бурятии стащила из чужой квартиры два телефона с картами в чехлах

Дверь была не заперта, а хозяйка – спала после застолья
A- A+
Текст: Карина Перова
Студентка из Бурятии стащила из чужой квартиры два телефона с картами в чехлах
Фото: архив «Номер один»

В Прибайкальском районе Бурятии у 58-летней жительницы украли два телефона с чехлами, в которых находились банковские карты. С одной из них списали более 40 тысяч рублей. В целом ущерб женщина оценила в 58 тысяч рублей.

14 ноября она вернулась с вахты и решила отметить приезд вместе с подругой. Они купили спиртное и принялись его распивать. Гаджеты хозяйки лежали на журнальном столе. Когда женщина проснулась после застолья, их уже там не было. Она обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую – 19-летнюю, ранее не судимую студентку районного колледжа. Та рассказала, что возвращалась из гостей и решила зайти к знакомой ей заявительнице. Она беспрепятственно прошла в квартиру – дверь была не заперта. Там незваная гостья увидела спящую хозяйку и ее разбросанные вещи. Не раздумывая, девушка забрала два телефона и ушла.

Затем у себя дома она скачала на свой телефон банковское приложение и перечислила 45 тысяч рублей на свой счет. После этого вынула сим-карты из устройств, а сами гаджеты спрятала под шкаф.

«В настоящее время похищенное изъято. Денежные средства злоумышленница потратить не успела. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
кража МВД

Все новости

28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет МегаФона
17.11.2025 в 16:26
Педагог из Бурятии отмечает свой вековой юбилей
17.11.2025 в 16:21
«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме от Минэнерго России
17.11.2025 в 16:16
Глава Бурятии рассказал, что власти делают для снижения цен
17.11.2025 в 16:05
В Улан-Удэ 2,5 месяца выхаживали младенца-торопыжку
17.11.2025 в 16:03
В Бурятии синоптики обещают теплую снежную погоду
17.11.2025 в 15:40
В Улан-Удэ сгорел дом в ДНТ «Черемушки»
17.11.2025 в 15:27
В Бурятии частные детсады поддерживают выборочно
17.11.2025 в 15:23
В столице Бурятии обновили переходы рядом с 17 образовательными учреждениями
17.11.2025 в 15:16
В Бурятии ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут подключать к интернету
17.11.2025 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Педагог из Бурятии отмечает свой вековой юбилей
Сегодня чествуют Галину Георгиевну Лисичникову
17.11.2025 в 16:21
Глава Бурятии рассказал, что власти делают для снижения цен
Акцент делается на рост собственного производства продуктов
17.11.2025 в 16:05
В Улан-Удэ 2,5 месяца выхаживали младенца-торопыжку
Мальчик родился на сроке 29,4 недели
17.11.2025 в 16:03
В Бурятии синоптики обещают теплую снежную погоду
Местами воздух прогреется до +4 градусов
17.11.2025 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru