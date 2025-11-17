Студентка из Бурятии стащила из чужой квартиры два телефона с картами в чехлах

В Прибайкальском районе Бурятии у 58-летней жительницы украли два телефона с чехлами, в которых находились банковские карты. С одной из них списали более 40 тысяч рублей. В целом ущерб женщина оценила в 58 тысяч рублей.

14 ноября она вернулась с вахты и решила отметить приезд вместе с подругой. Они купили спиртное и принялись его распивать. Гаджеты хозяйки лежали на журнальном столе. Когда женщина проснулась после застолья, их уже там не было. Она обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую – 19-летнюю, ранее не судимую студентку районного колледжа. Та рассказала, что возвращалась из гостей и решила зайти к знакомой ей заявительнице. Она беспрепятственно прошла в квартиру – дверь была не заперта. Там незваная гостья увидела спящую хозяйку и ее разбросанные вещи. Не раздумывая, девушка забрала два телефона и ушла.

Затем у себя дома она скачала на свой телефон банковское приложение и перечислила 45 тысяч рублей на свой счет. После этого вынула сим-карты из устройств, а сами гаджеты спрятала под шкаф.

«В настоящее время похищенное изъято. Денежные средства злоумышленница потратить не успела. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.