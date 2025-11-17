В Бурятии частные детсады поддерживают выборочно

15 ноября в ходе прямого эфира глава Бурятии коснулся темы частных детских садов. Заданный вопрос касался выделения им субсидий.- Прокомментирую по частным детским садам ситуацию. Мы исходили из того, что каждый ребенок должен иметь место в детском саду. И построили 46 новых детских садов. Плюс, когда начинали строить детские сады, понимали, что стройка – это будет долго, тогда приняли программу субсидирования частных детских садов. Пока нет муниципального, субсидируем частные. И частных садов много было, по-моему, 75 частных детских садов и порядка 5000 человек ходили в частные детские сады. Сейчас муниципальных в городе достаточно, там даже чуть меньше 1000 свободных мест в муниципальных детских садах. Поэтому принцип такой, где есть муниципальный детский сад и в нем есть места, там частный детский сад не поддерживается. То есть он работает, но мы его не субсидируем в полном объеме. Где муниципального детского сада нет, территориально удален, или он есть, но в нем нет свободных мест, там мы частный детский сад точно так же софинансируем, субсидируем и не останавливаем программу, - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, муниципальный детский сад содержится, даже если он пустой.- Содержать пустой муниципальный детский сад и рядом из бюджета финансировать частный детский сад, это двойная трата средств. Во-первых, в принципе, запрещено, неэффективная трата средств. Во-вторых, просто по здравому смыслу не подходит. Поэтому там, где нет условий, безусловно, поддержим частный детский сад. Там, где есть муниципальный детский сад, там все-таки ориентируем родителей на муниципальный детский сад. Можно и в частный, но тогда уже за свои деньги, - пояснил Алексей Цыденов.