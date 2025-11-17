В Бурятии синоптики обещают теплую снежную погоду

По данным Гидрометцентра, в Бурятии на предстоящей неделе ожидается преобладание теплой, местами снежной погоды. Прогнозируется переменный ветер: от слабого до умеренного. 19 и 22 ноября при смещении атмосферного фронта порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с.Преобладающие ночные температуры составят -12…-17, в ясные ночи местами понижение до -22…-27, при снеге -3…-8 градусов. Днем будет -4…-9, местами до 0…+4, по крайнему северу -10…-15 градусов.