В Улан-Удэ 2,5 месяца выхаживали младенца-торопыжку

Сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день недоношенных детей. Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Республиканского перинатального центра «Эхын Баяр» Сэсэг Жамбалова рассказала о спасении мальчика-торопыжки, который родился на сроке 29,4 недели, весом всего 1100 г и ростом 35 см.

Малыш появился на свет путем кесарева сечения. С первых секунд жизни ему понадобилась помощь реаниматологов – его состояние было тяжелым. Из-за недоношенности его легкие не могли полноценно дышать. Поэтому его подключили к аппарату ИВЛ.

Ребенка выхаживали на протяжении 2,5 месяцев. Он прошёл непростой путь: интенсивная терапия, круглосуточный уход, поддержка дыхания, постепенное восстановление. Благодаря этому мальчик вырос и окреп – с момента рождения он набрал 1,5 кг.

«Мы проводили всю необходимую диагностику – от рентгена и ультразвуковых исследований до консультации узких специалистов (невролог, офтальмолог, хирург, гематолог, генетик). Мама младенца – настоящая героиня. С первых суток она постоянно находилась рядом с сыном: кормила, ухаживала, разговаривала с ним. К ребенку приходил и папа. Искренняя вовлеченность родителей – это огромный вклад в выздоровление таких «торопыжек», - сказала Сэсэг Жамбалова.

На данный момент малыша выписали, его жизни ничего не угрожает, подчеркнули врачи и родители.