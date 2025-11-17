Глава Бурятии рассказал, что власти делают для снижения цен

Тема роста цен на продукты питания была поднята во время прямого эфира главы Бурятии. Жителей республики интересовало, какие меры власти предпринимают для стабилизации цен.Алексей Цыденов признал, что проблема цен на продукты сейчас одна из самых актуальных, отметив, что динамика в этом вопросе разная.- У нас больше всего подорожало говядина, баранина, чуть-чуть свинина, но за счет свинокомплекса «Восточно-Сибирского» у нас цена на свинину стабильная и самая низкая в регионе. На 90 рублей ниже, чем в Забайкалье, почти настолько же ниже, чем в Иркутской области. То есть, само наличие «Восточно-Сибирского свинокомплекса» делает свинину доступной по количеству и держит ее по цене. То есть, вопрос производства, это в первую очередь, стабильность ценовая, в том числе. По яйцу, по курице у нас прошло даже снижение, если брать январь – начало года. Небольшой рост – до 5% – это сахар, гречка, такие позиции. Повторюсь, самый большой рост на говядину, баранину, овощи, на вот эти продукты, - рассказал глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, для стабилизации цен власти предпринимают целый ряд мер.- По овощам у нас проект по Гусиноозерской теплице, тоже про него много-долго говорили, в итоге он пошел. Сейчас уже идет остекление. Инвестор, который зашел на Гусиноозерскую теплицу, это компания «Рост». Это крупнейший в России оператор, владелец тепличного хозяйства. Самые большие площади теплицы у компании «Рост». Теперь он у нас в Бурятии. В следующем году мы уже будем первые овощи свои иметь. Появится большой объем, это также повлияет на стабилизацию цен, - отметил руководитель региона.Немаловажную роль в ценовом вопросе играет и конкуренция среди торговых сетей.- У нас рынок конкурентный, у нас большие сети свои, и вот это наличие развитого конкурентного рынка более-менее это сдерживает. В полном объеме удержать, к сожалению, не получается. Объективная ситуация там по всем, в первую очередь, по привозным, связана с ростом цен на логистику, на железную дорогу, на автомобильные перевозки. Вот поэтому больше надо производить своё. Кстати, у нас картошка подешевела к уровню прошлого года. Если в прошлом году был ажиотаж по картошке, сейчас она подешевела, капуста подешевела. И акцент на рост собственного производства. Свининой обеспечены, по овощам со следующего года тоже будем обеспечены. Сейчас смотрится проект по птицефабрике своей дополнительной. Надеемся, получится, - сообщил Алексей Цыденов.