Педагог из Бурятии отмечает свой вековой юбилей

В Бурятии сегодня чествуют труженицу тыла Галину Георгиевну Лисичникову. Сегодня долгожительнице исполнилось сто лет. Свой вековой день рождения она встречает в кругу большой и дружной семьи: у юбилярши двое внуков и шестеро правнуков. Об этом рассказала глава минсозащиты республики Татьяна Быкова.

Галина Георгиевна родилась в селе Коногорцево Читинской области. В 1941 году окончила школу в поселке Дарасун. Началась война, старший брат ушел служить, и Галина поступила на работу в общерудный комитет прииска «Дарасун».

Была секретарем, вела работу в семьях, в которых мужья ушли на фронт, писала лозунги, выпускала боевые листки, даже спускалась в шахту, где проводила политинформацию о положении на фронте.

В 1946 году Галина Георгиевна приехала в Улан-Удэ к брату Александру и поступила учиться в педагогический класс школы №65. Параллельно работала пионервожатой и после окончательно определила возраст своих будущих учеников – начальные классы.

«Участница трудового фронта имеет 45-летний стаж в работе с учениками. Уйдя на заслуженный отдых, Галина Георгиевна продолжила работать в школе секретарем и библиотекарем. Дети, которых она учила читать и писать, которым привила любовь к труду, выросли, и стали по-своему знаменитыми. Среди ее учеников есть судьи и врачи, летчики и инженеры, журналисты и учителя», - отметила Татьяна Быкова.