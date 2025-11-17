Общество 17.11.2025 в 17:21

В семье из Бурятии хранят серебряный кортик, подаренный Николаем II

Реликвии представила семья Заяхановых
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Кабанского района

Семья Заяхановых из села Корсаково Кабанского района Бурятии стала победителем республиканского конкурса видеороликов «История семейной реликвии».

Заяхановы – потомки тайшей Кударинской степной Думы. Они представили уникальную коллекцию исторических предметов своей династии. Среди реликвий – серебряный кортик Заяхана Хамаганова, подаренный ему лично великим князем Николаем Александровичем Романовым, будущим императором в 1858 году. А также шпаги главных тайшей – Хамагана Дамбуева, Ивана Заяханова, Ильи Заяханова; печать Кударинской степной Думы и юбилейная награда династии Романовых.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ (6+).

