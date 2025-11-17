Руководитель учебного центра взял 36 взяток

Бывшего руководителя одного из читинских учебных центров для частных охранников приговорили к 3 годам и 5 месяцам в исправительной колонии общего режима за получение 36 взяток. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В 2022 году 49-летний мужчина получил от 36 частных охранников взятки от 11 до 13 тысяч рублей за фиктивное прохождение периодических проверок на оценку знаний и умений использования огнестрельного оружия, специальных средств и порядка их применения. Также он за вознаграждение в 20-22 тысячи рублей выдал фиктивные свидетельства о прохождении четырьмя охранниками обучения по программе «Частный охранник 6-го разряда». Всего он получил около 500 тысяч рублей.

Читинец признал вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, назвал всех частных охранников-взяткодателей. Их тоже привлекли к уголовной ответственности.

На имущество мужчины стоимостью более 3,5 миллиона рублей наложен арест. Дополнительно он приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и лишению права заниматься деятельностью по обучению частных охранников на 4 года. 500 тысяч рублей взяток конфисковали в доход государства.