Общество 17.11.2025 в 17:28

Руководитель учебного центра взял 36 взяток

В Забайкалье взяточник принимал экзамены наличными
A- A+
Текст: Иван Иванов
Руководитель учебного центра взял 36 взяток
Фото: прокуратура Забайкальского края

Бывшего руководителя одного из читинских учебных центров для частных охранников приговорили к 3 годам и 5 месяцам в исправительной колонии общего режима за получение 36 взяток. Его взяли под стражу в зале суда, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В 2022 году 49-летний мужчина получил от 36 частных охранников взятки от 11 до 13 тысяч рублей за фиктивное прохождение периодических проверок на оценку знаний и умений использования огнестрельного оружия, специальных средств и порядка их применения. Также он за вознаграждение в 20-22 тысячи рублей выдал фиктивные свидетельства о прохождении четырьмя охранниками обучения по программе «Частный охранник 6-го разряда». Всего он получил около 500 тысяч рублей.

Читинец признал вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, назвал всех частных охранников-взяткодателей. Их тоже привлекли к уголовной ответственности.

На имущество мужчины стоимостью более 3,5 миллиона рублей наложен арест. Дополнительно он приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и лишению права заниматься деятельностью по обучению частных охранников на 4 года. 500 тысяч рублей взяток конфисковали в доход государства.

Теги
забайкалье взяточничество

Все новости

Глава Бурятии провел прямой эфир с жителями республики
17.11.2025 в 17:35
Руководитель учебного центра взял 36 взяток
17.11.2025 в 17:28
В семье из Бурятии хранят серебряный кортик, подаренный Николаем II
17.11.2025 в 17:21
В Улан-Удэ машинист погиб под бульдозером
17.11.2025 в 16:57
В Улан-Удэ блогера-иноагента будут судить за оправдание терроризма
17.11.2025 в 16:56
В Улан-Удэ пожарные нашли сильно обгоревший труп мужчины
17.11.2025 в 16:37
28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет МегаФона
17.11.2025 в 16:26
Педагог из Бурятии отмечает свой вековой юбилей
17.11.2025 в 16:21
«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме от Минэнерго России
17.11.2025 в 16:16
Глава Бурятии рассказал, что власти делают для снижения цен
17.11.2025 в 16:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В семье из Бурятии хранят серебряный кортик, подаренный Николаем II
Реликвии представила семья Заяхановых
17.11.2025 в 17:21
Педагог из Бурятии отмечает свой вековой юбилей
Сегодня чествуют Галину Георгиевну Лисичникову
17.11.2025 в 16:21
Глава Бурятии рассказал, что власти делают для снижения цен
Акцент делается на рост собственного производства продуктов
17.11.2025 в 16:05
В Улан-Удэ 2,5 месяца выхаживали младенца-торопыжку
Мальчик родился на сроке 29,4 недели
17.11.2025 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru