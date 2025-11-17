В Бурятии отремонтировали мост через реку Темник

В Селенгинском районе Бурятии отремонтировали мост через реку Темник. Объект не только связывает жителей села Удунга с большой землей, но и обеспечивает подъезд к одному из самых крупных фермерских хозяйств района – СПК «Иро». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях.

Реконструкция моста общей протяженностью 91 метр шла три года. На работы из Дорожного фонда Бурятии выделили более 260 млн рублей.

Мост находится на участке Великого чайного пути – историческом Удунгинском купеческом тракте. Этот путь, проложенный в 1884 году, проходил напрямую из Кяхты до Байкала через Селендуму, горный хребет Хамар-Дабан на Мысовую. За всю историю существования мост четыре раза уносило бурным течением реки, один раз его подожгли. До реконструкции местные жители ходили по нему с опаской.

«Иногда, проезжая утром, не знали, вернемся по этому мосту обратно или нет, потому что через перила вода перехлестывала. Спасибо, что нашли ресурсы и построили нам мост», - поделилась жительница села Удунга Гармажап Бургутова.

По словам главы Селенгинского района Станислава Гармаева, новый мост построен по всем нормативам: 5 пролетов, проезжая часть в одну полосу – 4,5 метра, тротуары. Он поблагодарил всех людей, принимавших участие в строительстве, за добросовестный труд.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, всего в этом году к вводу планируется 21 мост по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализуемого в Бурятии по поручению президента России Владимира Путина.