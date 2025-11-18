В Кяхтинском районе Бурятии повысится стоимость проезда

В Кяхтинском районе Бурятии с 1 декабря повысится стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах.

Как отметили в телеграм-канале «Кяхта-инфо.24/7», причиной тому стало повышение стоимости запасных частей и ГСМ.

Так, теперь проезд с Кяхты до Улан-Удэ для взрослых составит 920 рублей, а детский билет обойдется в 460 руб. Чтобы добраться до Гусиноозерска, кяхтинцам придется заплатить 600 рублей.

Кроме того, повысится проезд по следующим направлениям: