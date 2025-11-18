Лучшими участковыми в Улан-Удэ стали женщины

В Улан‑Удэ состоялось награждение победителей ежегодного смотр‑конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции» города. Торжественное мероприятие прошло в Управлении МВД и было приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции России.

Все участники прошли тестирование на знание нормативно‑правовых актов и показали навыки стрельбы в тире.

Лучшими участковыми города стали: младший лейтенант полиции, участковый Октябрьского района Туяна Дашинимаева. Она заняла 1 место. На втором месте старший лейтенант полиции, участковый Железнодорожного района – Екатерина Тарасова и на 3-ем – майор полиции, участковый Советского района Ларина Тагласова.

Звание «Лучшее подразделение ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Улан‑Удэ» присвоено отделу полиции № 2 Октябрьского района.

Фото: мэрия города