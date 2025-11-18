В Бурятии оштрафовали женщину, укусившую сотрудницу полиции за ногу

Жительница Кабанского района Бурятии предстала перед судом за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского. Та укусила сотрудницу правоохранительных органов за ногу.

Все произошло в опорном пункте отдела полиции, куда женщину доставили за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Оперативный дежурный, которая обеспечивает пропускной режим, сообщила, что сельчанку нужно досмотреть.

Однако последняя отреагировала агрессивно и укусила полицейского за ногу. Травма не причинила вреда здоровью, но вызвала боль и дискомфорт.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе позицию потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании. Осужденной назначено наказание в виде штрафа размером десять тысяч рублей. Учитывая её сложное финансовое положение, штраф назначен с возможностью оплаты равными долями на протяжении пяти месяцев», - отметили в Кабанском районном суде.