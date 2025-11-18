В Улан-Удэ дом матери двух бойцов СВО подключили к водоснабжению

В Улан-Удэ 76-летняя женщина, являющаяся матерью двух участников СВО, добилась подключения жилья к центральной системе водоснабжения через прокуратуру.

Пенсионерка живет одна в неблагоустроенном доме. «Я уже в возрасте, носить воду с водоколонки мне тяжело», - отметила горожанка.

Она обратилась в надзорное ведомство. После этого сотрудники прокуратуры Железнодорожного района и МУП «Водоканал» выехали на место и выяснили, что подключить дом к благу цивилизации технически возможно. В прокуратуре улан-удэнке оказали содействие в оформлении необходимой документации и получении соответствующих технических условий.

Сейчас пожилая женщина обеспечена холодной и горячей водой, а также оборудованным санузлом.