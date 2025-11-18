Общество 18.11.2025 в 11:03

В Улан-Удэ построят новый приемный покой в БСМП

На реализацию проекта выделили полмиллиарда рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ построят новый приемный покой в БСМП
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Более 500 млн рублей будет выделено на создание модульного приемного отделения на базе больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в Улан-Удэ. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира с жителями республики 15 ноября.

- Могу объявить о том, что нам согласовали более 500 миллионов рублей на строительство нового приемного покоя в БСМП. Хороший проект. Министерство здравоохранения республики активно работает с федеральным Минздравом. Поэтому все возможности мы, какие только можем, реализуем, - сообщил глава Бурятии.

Площадь медицинского объекта ориентировочно составит 1500 квадратных метров. Отделение будет оснащено современным диагностическим оборудованием. Будут созданы все условия для проведения мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи с возможностью работы при массовом поступлении пациентов.

Новый приемный покой будет создан в рамках федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

К 2030 году в России запланировано открытие 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи.

— Ключевая задача федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной помощи» — создание нового пространства, оснащенного медицинским оборудованием, для экстренного оказания медицинской помощи. В стране уже действуют несколько такого рода центров, которые реализованы регионами. Но, хочу отметить, что такая системная программа по поручению президента реализуется впервые, — сообщал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Теги
строительство бсмп

Все новости

В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
18.11.2025 в 12:23
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
18.11.2025 в 12:19
Житель Бурятии заработал новую «уголовку», разорвав материалы старого дела
18.11.2025 в 11:56
В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния
18.11.2025 в 11:53
Шокирующее происшествие в баре Улан-Удэ закончилось уголовным делом
18.11.2025 в 11:39
В Улан-Удэ продолжается уборка «шишек» на дорогах
18.11.2025 в 11:09
В Улан-Удэ построят новый приемный покой в БСМП
18.11.2025 в 11:03
В Улан-Удэ дом матери двух бойцов СВО подключили к водоснабжению
18.11.2025 в 10:58
В Бурятии оштрафовали женщину, укусившую сотрудницу полиции за ногу
18.11.2025 в 10:21
В Улан-Удэ горят дом, гараж и баня
18.11.2025 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
Общая протяженность обновленных дорог составила почти пять километров
18.11.2025 в 12:23
Житель Бурятии заработал новую «уголовку», разорвав материалы старого дела
Так он выразил свое несогласие с вынесенным приговором
18.11.2025 в 11:56
В Улан-Удэ продолжается уборка «шишек» на дорогах
Работы идут в ночное время
18.11.2025 в 11:09
В Улан-Удэ дом матери двух бойцов СВО подключили к водоснабжению
Она добилась этого через прокуратуру
18.11.2025 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru