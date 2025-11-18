В Улан-Удэ построят новый приемный покой в БСМП

Более 500 млн рублей будет выделено на создание модульного приемного отделения на базе больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в Улан-Удэ. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира с жителями республики 15 ноября.- Могу объявить о том, что нам согласовали более 500 миллионов рублей на строительство нового приемного покоя в БСМП. Хороший проект. Министерство здравоохранения республики активно работает с федеральным Минздравом. Поэтому все возможности мы, какие только можем, реализуем, - сообщил глава Бурятии.Площадь медицинского объекта ориентировочно составит 1500 квадратных метров. Отделение будет оснащено современным диагностическим оборудованием. Будут созданы все условия для проведения мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи с возможностью работы при массовом поступлении пациентов.Новый приемный покой будет создан в рамках федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».К 2030 году в России запланировано открытие 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи.— Ключевая задача федерального проекта «Совершенствование оказания экстренной помощи» — создание нового пространства, оснащенного медицинским оборудованием, для экстренного оказания медицинской помощи. В стране уже действуют несколько такого рода центров, которые реализованы регионами. Но, хочу отметить, что такая системная программа по поручению президента реализуется впервые, — сообщал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.