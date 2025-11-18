В Улан-Удэ продолжается уборка «шишек» на дорогах

Пока город спит, на дорогах Улан-Удэ идет бурная, напряженная работа. За ночь нужно успеть убрать от снега как можно больше улиц и тротуаров, сообщили в Комбинате по благоустройству.

За прошедшую ночь сразу три грейдера цепочкой очистили выделенную полосу на пр. 50-летия Октября. Дальше они распределились по районам. Вместе с тракторами-щётками были убраны ул. Коммунистическая, Добролюбова, Жуковского, Солнечная, Краснофлотская и 102 квартал. Особое внимание было уделено территории вокруг парка «Юбилейный». На улицах Мокрова и Жердева была очищена от льда и «шишек» вся проезжая часть.

- Комплекс техники вывез на сегодня с улицы Комсомольской рекордный объем снега – 540 кубов. Напомним, что комплекс - это общая работа грейдера, снегопогрузчика, тракторов-щеток и нескольких самосвалов. Утром с 6 часов уборщики очищают дороги от остатков снега. Работа на улицах Улан-Удэ идет круглосуточно, - добавили в мэрии.

Фото: Комбинат по благоустройству