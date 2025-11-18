Житель Бурятии заработал новую «уголовку», разорвав материалы старого дела

Житель Селенгинского района Бурятии предстал перед судом за воспрепятствование осуществления правосудия. Ранее его судили за незаконное приобретение и хранение наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере.

С приговором мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу. Во время ознакомления с материалами уголовного дела он вырвал из него листы и разорвал их. Органы дознания службы судебных приставов эти действия квалифицировали как воспрепятствование осуществлению правосудию. Поэтому в отношении сельчанина завели новое уголовное дело.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

«По совокупности приговоров, путем частичного сложения назначенного наказания, подсудимому окончательно было назначено 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - пояснили в УФССП по Бурятии.