В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц

Общая протяженность обновленных дорог составила почти пять километров
Текст: Андрей Константинов
В Гусиноозерске торжественно открыли два участка отремонтированных дорог по улицам Ленина и Строительная общей протяженностью около 2 км. Всего же в этом году в райцентре Селенгинского района по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализуемому в Бурятии по поручению президента России Владимира Путина, отремонтировали восемь улиц длиной 4,7 км. Ранее шесть из них уже ввели в эксплуатацию. 

Все дороги ведут к важным социальным объектам: больнице, школам, поликлинике и т.д. Трафик движения на них высокий, и именно поэтому они были выбраны для ремонта. На улицах Строительной - Ленина дорожники уложили новый асфальт, провели современную систему освещения, установили дорожные знаки, нанесли разметку.


- Эти, по сути, новые улицы - реальное воплощение национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на обеспечение жителей инфраструктурой нового качества, комфортной и безопасной средой для жизни. Отмечу, что с этого года в нацпроекте участвуют не только региональные дороги и Улан-Удэнская агломерация, но и малые агломерации: Северобайкальская, Кяхтинская, Гусиноозёрская, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

Стоимость работ составила около 180,5 млн рублей.
 
- 4,7 км сделали только в 2025 году, в следующем мы продолжим эту работу. Сегодня уже заключены контракты на ремонт объектов. Отмечу, что реализация нацпроекта продлится до 2030 года, - сообщила замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.
 
Глава Селенгинского района Станислав Гармаев поблагодарил проектировщиков, подрядчиков и всех специалистов за профессионализм и ответственное отношению к делу.

Фото: Минтранс Бурятии
