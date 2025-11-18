Общество 18.11.2025 в 12:35

46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками

Все украденное добро он растерял, потому что был пьян
Текст: Елена Кокорина
Не наигравшийся в детстве 46-летний житель Улан-Удэ накануне обчистил автомат с мягкими игрушками, но растерял все украденное добро по дороге, так как отправился на «дело» пьяным.

Задержали игрушечного вора оперативники Октябрьского района. По словам пострадавшего предпринимателя было похищено 30 позиций товара.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин разбил стекло автомата с мягкими игрушками, расположенного в тамбуре магазина на проспекте Строителей и забрал его содержимое. Сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей. Похищенное у него изъято не было, так как подозреваемый растерял игрушки, продолжая распивать спиртное после совершения кражи. Тамбур магазина не был оборудован камерами видеонаблюдения, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное.

Фото: Елена Кокорина

46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками
