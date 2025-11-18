Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал

Плата за посещение курорта Аршан и других заповедных мест Тункинского национального парка выросла с 17 ноября выросла на 50 рублей, до 250 рублей за посещение. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на официальный сайт заповедника.Плату взимают с посетителей, которые не живут в границах национального парка «Тункинский», а посещают его для отдыха и туризма. Льготы предусмотрены для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, людей, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя РФ или полных кавалеров ордена Славы. Также к льготным категориям относятся герои труда, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды и дети-инвалиды, дошкольники и дети школьного возраста, пенсионеры, сироты и члены многодетных семей. Еще льготы действуют для волонтеров, сотрудников других нацпарков и госслужащих Бурятии, если они въезжают на территории по работе.В последний раз плату за посещение Тункинского нацпарка поднимали в июле 2022 года. Тогда она выросла в два раза — с 100 до 200 рублей.Фото: Номер один