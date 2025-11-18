Общество 18.11.2025 в 14:02

Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал

Цена за посещение выросла со 100 до 250 рублей
Текст: Иван Иванов
Плата за посещение курорта Аршан и других заповедных мест Тункинского национального парка выросла с 17 ноября выросла на 50 рублей, до 250 рублей за посещение. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на официальный сайт заповедника.

Плату взимают с посетителей, которые не живут в границах национального парка «Тункинский», а посещают его для отдыха и туризма. Льготы предусмотрены для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, людей, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя РФ или полных кавалеров ордена Славы. Также к льготным категориям относятся герои труда, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды и дети-инвалиды, дошкольники и дети школьного возраста, пенсионеры, сироты и члены многодетных семей. Еще льготы действуют для волонтеров, сотрудников других нацпарков и госслужащих Бурятии, если они въезжают на территории по работе.В последний раз плату за посещение Тункинского нацпарка поднимали в июле 2022 года. Тогда она выросла в два раза — с 100 до 200 рублей.
Фото: Номер один
аршан

Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
Появляется новая инфраструктура и проводится экологическая реабилитация озёр и рек
18.11.2025 в 14:13
46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками
Все украденное добро он растерял, потому что был пьян
18.11.2025 в 12:35
В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
Общая протяженность обновленных дорог составила почти пять километров
18.11.2025 в 12:23
Житель Бурятии заработал новую «уголовку», разорвав материалы старого дела
Так он выразил свое несогласие с вынесенным приговором
18.11.2025 в 11:56
