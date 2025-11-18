Общество 18.11.2025 в 16:27

На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку

Монтаж займет несколько дней
Текст: Карина Перова
На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ на площади Советов начали устанавливать главную елку. Специалисты собирают каркас. Высота праздничного дерева будет составлять 27 метров.

Для конструкции рабочие подготовили удерживающие грузы. Подчеркивается, что монтаж займет несколько дней.

«На момент стройки городка территория огорожена, чтобы дети не забегали на площадку», - отметили в администрации города.

Ранее «Номер один» сообщал, что ледовый город в этом году украсят по проекту «Путешествие на Байкал». Установят ледяные буузы, скамейки с омулем, фигуру Белого старца и прочие элементы.

главная елка площадь Советов

