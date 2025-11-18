Общество 18.11.2025 в 16:30

Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района

Электроэнергия в районе отсутствует, ведутся восстановительные работы
A- A+
Текст: Иван Иванов
Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района
В результате атаки украинских БПЛА получили повреждения Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина. По его словам, «многие» населенные пункты остались без света, «остановились котельные, фильтровальные станции», написал он.

Службы работают в экстренном режиме. Старобешевская ТЭС находится в поселок Новый Свет в Старобешевском районе, а Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрэс.

В январе 2023 года обе ТЭС в ДНР также получили повреждения в результате обстрела. ТАСС со ссылкой на администрацию Зугрэса тогда сообщал, что ПВО сбила ракету, выпущенную по Зуевской ТЭС. Накануне, 17 ноября, Пушилин сообщил, что из-за ночной атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру без электричества остались около 500 тыс. человек в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. К вечеру, по словам главы ДНР, электроснабжение частично удалось восстановить. Он предупредил о возможных веерных отключений. 

Поскольку Старобешевский район считается подшефным для Бурятии, в настоящий момент решается вопрос о финансовой поддержке восстановительных работ, в том числе направлении ремонтников на пострадавшую территорию.

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза
18.11.2025 в 17:07
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
18.11.2025 в 16:39
Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги
18.11.2025 в 16:33
Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района
18.11.2025 в 16:30
На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку
18.11.2025 в 16:27
Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе
18.11.2025 в 16:15
Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
18.11.2025 в 15:20
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
18.11.2025 в 15:11
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
18.11.2025 в 14:14
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
18.11.2025 в 14:13
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза
Всем пришедшим обещают интересную программу и сладкие сюрпризы
18.11.2025 в 17:07
Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги
На получение выплат претендуют уже 17 неравнодушных граждан
18.11.2025 в 16:33
На главной площади Улан-Удэ начали собирать елку
Монтаж займет несколько дней
18.11.2025 в 16:27
Житель Бурятии и его конь помогали тушить пожар в горном селе
Они пришли на выручку команде Авиалесоохраны Архангельской области
18.11.2025 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru