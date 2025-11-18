Беспилотники повредили теплоэлектростанцию подшефного Бурятии Старобешевского района

В результате атаки украинских БПЛА получили повреждения Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина. По его словам, «многие» населенные пункты остались без света, «остановились котельные, фильтровальные станции», написал он.Службы работают в экстренном режиме. Старобешевская ТЭС находится в поселок Новый Свет в Старобешевском районе, а Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрэс.В январе 2023 года обе ТЭС в ДНР также получили повреждения в результате обстрела. ТАСС со ссылкой на администрацию Зугрэса тогда сообщал, что ПВО сбила ракету, выпущенную по Зуевской ТЭС. Накануне, 17 ноября, Пушилин сообщил, что из-за ночной атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру без электричества остались около 500 тыс. человек в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. К вечеру, по словам главы ДНР, электроснабжение частично удалось восстановить. Он предупредил о возможных веерных отключений.Поскольку Старобешевский район считается подшефным для Бурятии, в настоящий момент решается вопрос о финансовой поддержке восстановительных работ, в том числе направлении ремонтников на пострадавшую территорию.Фото: Номер один