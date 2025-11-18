Общество 18.11.2025 в 16:33

Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги

На получение выплат претендуют уже 17 неравнодушных граждан
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии стали активно сдавать пьяных водителей за деньги
Фото: freepik.com
В Бурятии сегодня озвучили первые итоги работы постановления правительства республики о выплате денежного вознаграждения за информацию о пьяных водителях. Как сообщили в МВД, за этот период поступило 17 сообщений от неравнодушных граждан. 8 заявителям уже одобрена выплата в размере 5000 рублей.

Напомним, данные выплаты введи в Бурятии с 20 октября. Тогда же законодательно был закреплен порядок поощрения граждан за передачу полиции сведений, позволивших задержать пьяного водителя. 

Так, в полицию Улан-Удэ ночью 1 ноября поступило сообщение о том, что водитель автомобиля «Хонда Фит», предположительно, пьян. На ул. Лебедева экипаж ДПС остановил эту иномарку, за рулем находился 30-летний мужчина. Результат его освидетельствования показал 0,88 мг/л. На нарушителя составили административный протокол. 

Днем 3 ноября другой бдительный горожанин сообщил о пьяном водителе за рулем «Тойоты Короллы». Указанный в сообщении автомобиль под управлением 48-летнего мужчины инспекторы ДПС остановили на ул. Герцена. Результат освидетельствования подтвердил, что водитель находится под действием алкоголя. Также выяснилось, что у мужчины это уже повторный факт вождения в нетрезвом виде.

«Госавтоинспекция Бурятии выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания неадекватное поведение пьяных водителей и своевременно сообщившим о них в дежурные части полиции. Также отметим, что в регионе продолжает функционировать чат-бот по приему анонимных сообщений о нетрезвых водителях», - сообщили в МВД. 
