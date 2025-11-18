Общество 18.11.2025 в 17:07

В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза

Всем пришедшим обещают интересную программу и сладкие сюрпризы
Текст: Елена Кокорина
Уже совсем скоро парк имени Жанаева станет местом зимнего волшебства, где каждый сможет окунуться в атмосферу праздника и добра. 21 ноября в 17:30 жителей и гостей Улан-Удэ ждёт праздничная программа, подготовленная специально ко Дню рождения Деда Мороза.

Гостей ждут увлекательное путешествие в сказочный мир, весёлые игры, конкурсы и танцевальные моменты. Также можно будет сделать яркие фотографии с любимыми героями.

В конце праздника всех ждёт маленький сладкий сюрприз и тёплое чаепитие с главным зимним волшебником.

Возрастное ограничение 0+

Фото: мэрия города

