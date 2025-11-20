Употребление продуктов питания прямо в магазине

Вопрос: «Можно ли сначала съесть шоколадку в магазине, а потом оплатить ее на кассе?»

Евгения Николаевна Т.

Есть или пить до оплаты - можно, но с оговорками. Самое главное в этом случае - сохранить упаковку и затем оплатить товар на кассе. Если же вы не предъявили упаковку, то магазин вправе посчитать ваш поступок хищением (согласно статье 7.27 КоАП РФ - "Мелкое хищение").

Также напоминаем и о других правах покупателей в магазинах:

1. Если на кассе цена товара выше, чем на полке, вы вправе потребовать продавать вам его по ценнику в торговом зале. Закон "О защите прав потребителей" обязывает магазин предоставлять достоверную информацию о товаре, включая цену.

2. Если в вашем чеке "вдруг" оказался лишний товар, то это является ошибкой магазина. В этом случае покажите чек и попросите сверить запись с камерой. Если вам отказались возвращать деньги, вы можете пожаловаться администрации торговой организации или обратиться в Роспотребнадзор.

3. Если вы разбили товар в магазине не по своей вине (из-за скользкого (без предупреждения) пола, слишком узких проходов, резкого запуска ленты кассиром, а также из-за того, что товар стоял неустойчиво), то не обязаны его оплачивать.

4. Важно знать и то, что в магазине можно фотографировать товары, полки, ценники - это не является коммерческой тайной. Ограничить съемку может только охрана при нарушении общественного порядка, но не сам факт фотографирования.