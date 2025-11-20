Общество 20.11.2025 в 09:00

Употребление продуктов питания прямо в магазине

Что за это будет?
A- A+
Текст: Номер один
Употребление продуктов питания прямо в магазине
Номер один

Вопрос: «Можно ли сначала съесть шоколадку в магазине, а потом оплатить ее на кассе?» 

Евгения Николаевна Т.

Есть или пить до оплаты - можно, но с оговорками. Самое главное в этом случае - сохранить упаковку и затем оплатить товар на кассе. Если же вы не предъявили упаковку, то магазин вправе посчитать ваш поступок хищением (согласно статье 7.27 КоАП РФ - "Мелкое хищение").

Также напоминаем и о других правах покупателей в магазинах:

1. Если на кассе цена товара выше, чем на полке, вы вправе потребовать продавать вам его по ценнику в торговом зале. Закон "О защите прав потребителей" обязывает магазин предоставлять достоверную информацию о товаре, включая цену.

2. Если в вашем чеке "вдруг" оказался лишний товар, то это является ошибкой магазина. В этом случае покажите чек и попросите сверить запись с камерой. Если вам отказались возвращать деньги, вы можете пожаловаться администрации торговой организации или обратиться в Роспотребнадзор.

3. Если вы разбили товар в магазине не по своей вине (из-за скользкого (без предупреждения) пола, слишком узких проходов, резкого запуска ленты кассиром, а также из-за того, что товар стоял неустойчиво), то не обязаны его оплачивать.

4. Важно знать и то, что в магазине можно фотографировать товары, полки, ценники - это не является коммерческой тайной. Ограничить съемку может только охрана при нарушении общественного порядка, но не сам факт фотографирования.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
20.11.2025 в 09:12
Употребление продуктов питания прямо в магазине
20.11.2025 в 09:00
Малый бизнес Бурятии готовится к удару
20.11.2025 в 06:00
Опровержение
19.11.2025 в 17:43
Жителям Бурятии пока не светит дорога в Новый Уоян
19.11.2025 в 17:29
Вузы Бурятии представили свои проекты перед федералами
19.11.2025 в 17:16
Иркутский бензин разочаровал проверяющих
19.11.2025 в 17:02
В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе
19.11.2025 в 16:31
Любитель пьяной езды в Улан-Удэ заплатил государству 200 тысяч
19.11.2025 в 16:15
В Бурятии 77-летняя женщина скончалась после столкновения с грузовиком
19.11.2025 в 15:56
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Опровержение
19.11.2025 в 17:43
Жителям Бурятии пока не светит дорога в Новый Уоян
В бюджете нет денег даже на разработку проекта трассы
19.11.2025 в 17:29
Вузы Бурятии представили свои проекты перед федералами
Итоги защиты станут известны в декабре
19.11.2025 в 17:16
Иркутский бензин разочаровал проверяющих
Росстандарт выявил некачественный бензин и дизтопливо на АЗС в Иркутской области
19.11.2025 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru