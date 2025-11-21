Прописка новорожденного
Вопрос: «Что нужно, чтобы оформить прописку новорожденному ребенку?»
Елизавета Р, г. Улан-Удэ
Чтобы оформить прописку новорожденному, нужно предоставить:
- паспорт близкого родственника (матери или отца);
документ, который подтверждает гражданство ребенка.
Таким документом может быть:
- паспорт одного из родителей с заверенной отметкой о детях;
- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению;
- свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.
В случае если родители в разводе, и документы подает мама, никаких разрешений от отца для регистрации ребенка не требуется.
Для оформления штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении:
- если родители в разводе и паспорт бывшего супруга недоступен, достаточно приложить свидетельство о расторжении брака. А в заявлении - указать, что местонахождение отца неизвестно;
- если родители не были в браке, достаточно пометки в заявлении.