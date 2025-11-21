Прописка новорожденного

Вопрос: «Что нужно, чтобы оформить прописку новорожденному ребенку?»

Елизавета Р, г. Улан-Удэ

Чтобы оформить прописку новорожденному, нужно предоставить:

- паспорт близкого родственника (матери или отца);

документ, который подтверждает гражданство ребенка.

Таким документом может быть:

- паспорт одного из родителей с заверенной отметкой о детях;

- свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению;

- свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

В случае если родители в разводе, и документы подает мама, никаких разрешений от отца для регистрации ребенка не требуется.

Для оформления штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении:

- если родители в разводе и паспорт бывшего супруга недоступен, достаточно приложить свидетельство о расторжении брака. А в заявлении - указать, что местонахождение отца неизвестно;

- если родители не были в браке, достаточно пометки в заявлении.