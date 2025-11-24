Общество 24.11.2025 в 09:00

Банкротство собственника и долг за ЖКУ

Кто обязан платить?
Вопрос: «Какая часть долга за ЖКУ списывается при банкротстве собственника квартиры, если в ней зарегистрированы члены семьи?»

Отвечает ЖКХ Республики Бурятия:

Если собственника объявили банкротом, а члены его семьи зарегистрированы в жилом помещении, но собственниками не являются, долг по банкротству делится пропорционально на всех членов семьи, зарегистрированных в помещении, включая собственника. Так, частью 3 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, так и в части долга.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) не содержит положений, изменяющих установленный Жилищным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации порядок исполнения солидарных обязательств, в том числе и тогда, когда в отношении одного из солидарных должников введена процедура банкротства.

Из этого следует, что в случае признания собственника жилого помещения банкротом кредитор имеет право требовать погашения всей суммы задолженности за ЖКУ от зарегистрированных в жилом помещении членов его семьи. Иной порядок погашения задолженности может быть установлен соглашением об оплате жилищно-коммунальных услуг, заключенным между собственником помещения и членами его семьи.

