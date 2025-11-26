Общество 26.11.2025 в 09:00
Свидетельство о временной регистрации через Госуслуги
Как прописаться онлайн?
Текст: Номер один
Вопрос: «Как онлайн оформить временную прописку?»
Георгий Тимофеевич А.
Регистрацию по месту пребывания нужно оформить, если живете не по адресу прописки и в другом регионе более 90 дней. Она пригодится для оформления социальных выплат, постановки на учет в центре занятости и получения кредитов.
Временную регистрацию через Госуслуги можно оформить:
- на себя;
- супруга или супругу;
- детей до 14 лет;
- детей от 14 до 18 лет с их согласия.
У всех членов семьи должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При этом при регистрации в чужом жилье - у всех собственников старше 14 лет. Детям до 14 лет своя учетная запись не нужна.
Срок оказания услуги - до 6 рабочих дней.
