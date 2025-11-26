Свидетельство о временной регистрации через Госуслуги

Вопрос: «Как онлайн оформить временную прописку?»

Георгий Тимофеевич А.

Регистрацию по месту пребывания нужно оформить, если живете не по адресу прописки и в другом регионе более 90 дней. Она пригодится для оформления социальных выплат, постановки на учет в центре занятости и получения кредитов.

Временную регистрацию через Госуслуги можно оформить:

- на себя;

- супруга или супругу;

- детей до 14 лет;

- детей от 14 до 18 лет с их согласия.

У всех членов семьи должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При этом при регистрации в чужом жилье - у всех собственников старше 14 лет. Детям до 14 лет своя учетная запись не нужна.

Срок оказания услуги - до 6 рабочих дней.